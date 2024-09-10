Две авиабомбы ВСУ сбили в приграничном районе Курской области

Две управляемые авиабомбы ВСУ ликвидировали в приграничном районе Курской области во вторник вечером, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Благодарю наших бойцов ПВО!» — отметил он в своем Telegram-канале.

Также во вторник вечером в Курской области несколько раз была объявлена ракетная опасность. В последний раз ее объявили в 19:12, а уже в 19:25 она была отменена.

6 августа боевики киевского режима вторглись в приграничные районы Курской области. ВС РФ остановили атаку противника и продолжают операцию по выдавливаю ВСУ с территории РФ.

Ранее Герой Советского Союза и бывший вице-президент России Александр Руцкой призвал к плотной блокаде ВСУ в Курской области. По его словам, спасти нынешнее положение можно, если обрезать украинским войскам логистику наземных и воздушных поставок.