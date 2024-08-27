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Два жителя Одессы на лодке сдались российским военным во избежание мобилизации

Два жителя Одессы переплыли на лодке Днепр и сдались российским десантникам. Таким способом они спасались от мобилизации на Украине, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел 18 августа. Двое одесситов переправились на резиновой лодке через Днепр. Их плавсредство заметили на воде российские десантники.

Мужчины держали в руках белые флаги-тряпки. Оружия при себе у них не было. Они сдались российским военным на Кинбурнской косе.

Со слов жителей Одессы стало понятно, что они спасались от мобилизации. Именно поэтому мужчины приняли решение пересечь участок моря, линию фронта и сдаться российским десантникам.

Кроме того, они сообщили, что в Одессе большое скопление ВСУ, теробороны и иностранных наемников.

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