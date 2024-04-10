Два вахтовика погибли во время падения автобудки в карьер в Красноярском крае

Два человека скончались и семь пострадали во время падения автобудки с вахтовиками в карьер. Происшествие случилось в Красноярском крае, сообщает «112» .

Предварительно, водитель вахтового автобуса, спускаясь в карьер, съехал с дороги, транспорт опрокинулся в обрыв. Машина летела вниз не менее 10 м.

Двое погибли на месте от полученных травм, семь человек, в том числе водитель, находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу.

По факту трагедии возбудили уголовное дело.