Два украинца напали на пограничников и сбежали в Румынию с оружием

Двое граждан Украины совершили нападение на пограничников на украино-румынской границе. Им удалось разоружить патруль, отнять оружие и сбежать с ним в Румынию, пишет РБК со ссылкой на румынское издание PresaSM.

Сначала сообщалось о трех напавших, однако позднее информация подтвердилась только о двух, еще один остался на территории Украины. Беглецы пересекли в районе коммуны Тарна-Маре.

К границе направили отряды жандармов и пограничников, а в районе прорыва границы установили блокпосты. Также был задействован полицейский вертолет. Беглецов задержали.

Недалеко от границы было найдено оружие, украденное у украинских пограничников. Судя по кадрам, это был автомат Калашникова.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ, зашедшие в Курскую область в составе отрезанных от снабжений 82-й, 154-й и 80-й бригад, пытаются покинуть зону боевых действий под видом мирных жителей.