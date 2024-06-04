Два трупа и трое раненых: мигрантов судят за массовое побоище в столице Урала

В Екатеринбурге мигрантов судят за драку с двумя убитыми и тремя ранеными

В Екатеринбурге суд рассматривает дело двух 28-летних иностранцев, которые участвовали в смертельной драке. В результате уличной потасовки, произошедшей в июне 2023 года, зарезали двух человек и ранили еще трех, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Свердловского облсуда.

Каждый из обвиняемых — выходец из Таджикистана. Правоохранители считают, что прошлым летом один из фигурантов поссорился со знакомым, после чего у оппонентов завязалась драка с применением ножей. Далее в побоище приняли участие 9 человек: по итогу двоих из них убили, троих — ранили.

Обвиняемые признали вину, но только частично. Иностранцы согласились, что были одними из участников драки, однако настаивали, что не применяли ножи. Фигуранты также утверждали, что в ходе конфликта не собирались никого убивать.

Двое таджиков проходят обвиняемыми по статьям об убийстве из хулиганских побуждений и покушении на убийство.