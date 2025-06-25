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Два топ-силовика МВД в Калужской области легализовали 50 тыс мигрантов за 2 года

Заместителя начальника ОМВД России по Жуковскому району Калужской области и главу уголовного розыска обвинили в незаконной легализации 50 тыс. мигрантов. Приезжих начали искать и депортировать, сообщает Mash .

Схему, предположительно, создали заместитель начальника ОМВД России по Жуковскому району Калужской области Сергей Г. вместе со своим коллегой — начальником уголовного розыска Евгением С. Источники среди силовиков отмечают, что на протяжении двух лет полицейские за денежное вознаграждение могли оформлять приезжим сдачу тестов по русскому языку, знанию отечественных законов, трудовые патенты, регистрацию, иные документы.

Покупатели услуг использовали документы. Таким образом они легализовывались в РФ, после чего разъезжались по территории страны.

Сергея Г. и Евгения С. задержали. Им предъявили обвинение. Полицейских могут посадить в тюрьму.

Фамилия, имена и отчества 50 тыс. мигрантов выяснили. В ближайшее время всех планируют разыскать, снять отпечатки и депортировать.