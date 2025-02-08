Два ребенка провалились в воду и утонули в Хабаровском крае
Двое мальчиков 5 и 7 лет утонули в Охотске Хабаровского края
Двое мальчиков 5 и 7 лет провалились под лед и утонули в Охотске Хабаровского края, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
По версии следствия, дети вышли на кромку льда в районе водоёма охлаждения дизельной электростанции в рабочем поселке Охотск, провалились в воду и утонули.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сказано в сообщении.
Ранее пятилетний мальчик провалился под лед и утонул в Ногинске Московской области.