Два ребенка пострадали в результате удара ВСУ по селу в Херсонской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Два мальчика пострадали в результате ракетного удара ВСУ по селу Красное в Скадовском районе Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Удар полностью разрушил частное домовладение. Два ребенка 2010 и 2012 годов рождения играли в этот момент в соседнем дворе. Они получили осколочные ранения.
Мальчиков госпитализировали в Скадовскую районную больницу. Медики оказали им всю необходимую помощь.
Сальдо добавил, что сейчас жизни детей ничего не угрожает. Он отметил, что произошедшее — это очередное доказательство «террористической сущности киевского режима».
Ранее губернатор Херсонской области заявил, что ВС РФ полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра. По его словам, киевский режим несколько снизил активность на херсонском направлении.