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Два ребенка пострадали в результате удара ВСУ по селу в Херсонской области

Два мальчика пострадали в результате ракетного удара ВСУ по селу Красное в Скадовском районе Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

Удар полностью разрушил частное домовладение. Два ребенка 2010 и 2012 годов рождения играли в этот момент в соседнем дворе. Они получили осколочные ранения.

Мальчиков госпитализировали в Скадовскую районную больницу. Медики оказали им всю необходимую помощь.

Сальдо добавил, что сейчас жизни детей ничего не угрожает. Он отметил, что произошедшее — это очередное доказательство «террористической сущности киевского режима».

Ранее губернатор Херсонской области заявил, что ВС РФ полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра. По его словам, киевский режим несколько снизил активность на херсонском направлении.