Два ребенка насмерть замерзли в тундре Ямало-Ненецкого округа

Оба ребенка умерли от переохлаждения. Сейчас следователи допрашивают их родителей, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В соцсетях пишут, что дети были в тундре вместе с родителями. У семьи сломался снегоход, поэтому родители решили переночевать в санях. Утром отец и мать нашли детей без признаков жизни.

Ранее в тюменской больнице скончался ребенок, который пострадал при взрыве газовых баллонов на территории частного дома в Тобольске.