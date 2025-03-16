Два ребенка насмерть замерзли в тундре Ямало-Ненецкого округа
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В Новопортовской тундре Ямало-Ненецкого округа двое детей замерзли насмерть, по данному факту следователи возбудили уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.
Оба ребенка умерли от переохлаждения. Сейчас следователи допрашивают их родителей, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В соцсетях пишут, что дети были в тундре вместе с родителями. У семьи сломался снегоход, поэтому родители решили переночевать в санях. Утром отец и мать нашли детей без признаков жизни.
Ранее в тюменской больнице скончался ребенок, который пострадал при взрыве газовых баллонов на территории частного дома в Тобольске.