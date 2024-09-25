сегодня в 13:50

Два офицера ФТС арестованы за передачу служебной информации третьим лицам

Два офицера Федеральной таможенной службы (ФТС) были арестованы по делу о незаконной передаче информации, которая предназначена для служебного пользования, сообщает ТАСС .

Отмечается, что офицеры передавали служебные сведения третьим лицам. За это они получили взятку.

Дальнейшая информация уточняется.

Ранее суд не стал менять меру пресечения для экс-заместителя ФТС Елены Ягодкиной. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий.