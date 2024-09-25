Два офицера ФТС арестованы за передачу служебной информации третьим лицам
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Два офицера Федеральной таможенной службы (ФТС) были арестованы по делу о незаконной передаче информации, которая предназначена для служебного пользования, сообщает ТАСС.
Отмечается, что офицеры передавали служебные сведения третьим лицам. За это они получили взятку.
Дальнейшая информация уточняется.
Ранее суд не стал менять меру пресечения для экс-заместителя ФТС Елены Ягодкиной. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий.