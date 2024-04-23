Суд не стал менять меру пресечения для экс-заместителя ФТС РФ Елены Ягодкиной

Московский городской суд оставил в силе постановление Басманного районного суда о заключении под стражу экс-заместителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Елены Ягодкиной, которую обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы .

Экс-заместителя ФТС отрицает свою вину и просила изменить меру пресечения, однако у следствия к ней есть вопросы по поводу работы с кодами товарной номенклатуры.

Елена Ягодкина заняла свой пост в 2019 году. По предварительный данным, ее действия привели к неуплате налогов на сумму 1 млрд 228 млн рублей.

Напомним, Елену Ягодкину заключили под стражу по решению Басманного районного суда Москвы до 26 мая 2024 года, но она пыталась обжаловать данное решение. Чиновницу задержали прямо в кабинете по подозрению в превышении полномочий, повлекших за собой серьезные последствия.