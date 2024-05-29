Два мотоциклиста попали в ДТП на Смоленской площади в Москве
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На Смоленской площади в столице в среду утром произошла авария с участием двух мотоциклистов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
На месте происшествия работают столичные оперативные службы. Обстоятельства ДТП и данные о пострадавших уточняются.
Движение в районе аварии затруднено. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.
Накануне на юго-западе Москвы девушка за рулем иномарки снесла подростка на электросамокате. Его госпитализировали с различными травмами.