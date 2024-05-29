Два мотоциклиста попали в ДТП на Смоленской площади в Москве Происшествия сегодня в 09:44 Фото - © Unsplash.com

На Смоленской площади в столице в среду утром произошла авария с участием двух мотоциклистов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте происшествия работают столичные оперативные службы. Обстоятельства ДТП и данные о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии затруднено. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда. Накануне на юго-западе Москвы девушка за рулем иномарки снесла подростка на электросамокате. Его госпитализировали с различными травмами.