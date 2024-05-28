Легковушка снесла подростка на электросамокате в Москве
«112» опубликовал видео того, как машина снесла подростка на электросамокате
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
На юго-западе Москвы девушка на легковом автомобиле снесла подростка на электросамокате на большой скорости. Кадры ДТП опубликовал Telegram-канал «112».
17-летний парень пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В него на большой скорости въехал легковой автомобиль.
Как сообщает «112», за рулем находилась девушка. Ее личность устанавливается.
Подростка доставили в больницу с различными травмами
Ранее в центре Москвы водитель водитель Mercedes наехал на двух подростков, когда те пересекали перекресток на электросамокате на запрещающий сигнал светофора.