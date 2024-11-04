сегодня в 22:13

Два мирных жителя ДНР пострадали в результате атак ВСУ

С начала суток в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале .

По его словам, ранения средней степени тяжести получили женщина и мужчина.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Пушилин отметил, что со стороны ВФУ осуществлены восемь вооруженных атак, выпущено более 15 боеприпасов. Кроме того, были задействованы ствольная артиллерия калибром 155 мм, а также ударный БПЛА.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска проводят дозачистку Горняка и Селидова. Населенные пункты находятся на красноармейском направлении.