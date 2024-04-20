Два малоразмерных воздушных шара ВСУ сбили над Тульской и Московской областями

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили два малоразмерных воздушных шара украинской армии над территориями Тульской и Московской областей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инцидент произошел в субботу около 19:00 по Москве. Попытка украинских властей совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресечена.

Ранее трехметровый метеозонд зацепился за опору ЛЭП около частного дома под Калугой. На веревке к шару были привязаны 2 коробки, в одной из которых находилась бутылка со взрывчаткой.

ВСУ начали применять малоразмерные воздушные шары для атак по территории РФ. Беспилотные аэростаты должны пролетать над российскими населенными пунктами и сбрасывать бомбы по сигналу GPS.