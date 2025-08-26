Два иранских альпиниста погибли на пике Победы после встречи с Наговициной

Два иранских альпиниста, спускаясь с пика Победы в Киргизии, пересеклись с российской туристкой Натальей Наговициной, которая тогда только поднималась на гору. Затем оба мужчины пропали, их считают погибшими, сообщает SHOT .

Хассан Машхадиоглу — руководитель клуба альпинистов в Иране, а Марьям Пилехвари — тренер по альпинизму. Они начали свое восхождение 5 августа. При этом спортсмены не уведомили Иранскую федерацию альпинизма и местный лагерь «Южный Иныльчек». Они шли без координации. Это была третья попытка альпинистов взобраться на вершину.

Им удалось подняться на пик Победы 11 августа. На следующий день альпинисты начали спускаться. На высоте примерно 7300 метров они встретились с российской спортсменкой Натальей Наговициной, которая тогда только поднималась на пик Победы. Женщина вскоре сломала ногу и осталась под скалой ждать помощи.

Между тем двое иранцев тоже пропали без вести. Были найдены их вещи, но следы самих альпинистов не удалось обнаружить. Обоих иранцев признали погибшими, поиски были прекращены.

Наговицина сломала ногу на спуске в середине августа и поэтому застряла на пике Победы. Сначала она подавала признаки жизни, все это время спасатели и добровольцы пытались оказать ей помощь. Однако им не удалось добраться до женщины из-за плохой погоды. Операция по ее спасению была завершена. Наговицина считается погибшей.