Два гонщика врезались друг в друга во время ночной гонки на «Патриках» в Москве

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МК: BMW и Toyota врезались в дом во время ночных гонок на «Патриках» в Москве

На московских Патриарших прудах ночью устроили гонки на автомобилях. Автомобили Toyota Camry и BMW врезались друг в друга, сообщает « МК: срочные новости ».

Судя по опубликованным повреждениям автомобилей, они сначала врезались друг другу в бок, а потом въехали в здание дома. Травмы получили пассажиры в обоих машинах.

Также небольшие вмятины замечены на доме в месте столкновения с автомобилями. Водители серьезно не пострадали.

Ранее автомобиль BMW с мигалкой въехал в уборочную машину в Москве. Транспортное средство перевернулось.