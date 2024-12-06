сегодня в 15:13

Два дрона ВС РФ уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в ДНР

Российские войска нанесли удары двумя FPV-дронами по украинскому пункту управления беспилотниками рядом с селом Новоочеретоватое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Первый российский беспилотник атаковал пикап с оборудованием для БПЛА. Боевики-операторы начали разбегаться.

Почти сразу после этого по пикапу ударил второй беспилотник. Он уничтожил машину с дронами.

Ранее сообщалось, что российские войска могут окружить группировку ВСУ в 1,5 тыс. военнослужащих в населенных пунктах Анновка и Веселый Гай. Они расположены южнее Курахова в Донецкой Народной Республике.