Два дрона ВС РФ уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в ДНР
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Российские войска нанесли удары двумя FPV-дронами по украинскому пункту управления беспилотниками рядом с селом Новоочеретоватое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Первый российский беспилотник атаковал пикап с оборудованием для БПЛА. Боевики-операторы начали разбегаться.
Почти сразу после этого по пикапу ударил второй беспилотник. Он уничтожил машину с дронами.
Ранее сообщалось, что российские войска могут окружить группировку ВСУ в 1,5 тыс. военнослужащих в населенных пунктах Анновка и Веселый Гай. Они расположены южнее Курахова в Донецкой Народной Республике.