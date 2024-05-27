Два дрона упали на территорию заправки в Орловской области. Есть погибший

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Клычков: один человек погиб при падении БПЛА на заправке в Орловской области

В ходе атаки на Орловскую область два беспилотника упали на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Он уточнил, что утром в понедельник на АЗС рухнул один дрон. Из-за ЧП повреждена часть фасада здания станции. Устранять последствия инцидента туда приехали сотрудники оперативных служб и администрации города.

«В момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БПЛА», — написал глава области в своем Telegram-канале.

По его словам, предварительно, в ЧП погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три специалиста пострадали.

Как рассказал Клычков, на месте происшествия работают сотрудники оперативных и правоохранительных служб.

Ранее пресс-служба министерства обороны РФ сообщала, что прошлой ночью 12 беспилотников сбили с помощью ПВО. Из них шесть — в Орловской области.