Два человека умерли в доме ЖК «Южное Домодедово» за несколько часов

В доме в ЖК «Южное Домодедово» за несколько часов произошли сразу две трагические смерти. Сначала один мужчина зарезал собутыльника, а затем молодая девушка покончила с собой, сообщает «МК: срочные новости» .

Первый погибший — специалист по натяжным потолкам. Он вместе с приятелем находился в квартире, распивая спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора. Друг мужчины нанес ему 11 ножевых ударов, от которых потерпевший скончался.

На место преступления приехали следователи. Пока они устанавливали обстоятельства произошедшего, в соседнем подъезде произошла еще одна трагическая смерть.

Вторая погибшая — 23-летняя девушка. Предварительно, она покончила с собой. Предполагается, что девушка могла работать проституткой, потому что именно так была записана в телефоне у нескольких людей.

Ранее таджика признали виновным в убийстве из-за долга в Подмосковье. Он нанес 33 ножевых удара своей подруге, у которой имелся финансовый долг перед фигурантом.