Два человека пострадали в ДТП с Aurus в центре столицы
Фото - © Telegram-канал 112
ДТП с автомобилем Aurus и машиной такси произошло на Арбате в Москве, сообщает 112.
Травмы из-за аварии получили водитель такси, у него вывих плеча, пассажир такси, у него ушиб головы. Оба были доставлены в больницу.
На видео показано, что такси развернуло и оно въехало в ограждение. На Aurus установлена мигалка. На месте находятся медики и полицейские.
Ранее на Ленинском проспекте в столице произошло столкновение автомобиля такси с Lada Largus. В результате аварии есть пострадавший.
