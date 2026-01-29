Два человека пострадали в ДТП с Aurus в центре столицы

ДТП с автомобилем Aurus и машиной такси произошло на Арбате в Москве, сообщает 112 .

Травмы из-за аварии получили водитель такси, у него вывих плеча, пассажир такси, у него ушиб головы. Оба были доставлены в больницу.

На видео показано, что такси развернуло и оно въехало в ограждение. На Aurus установлена мигалка. На месте находятся медики и полицейские.

Ранее на Ленинском проспекте в столице произошло столкновение автомобиля такси с Lada Largus. В результате аварии есть пострадавший.

