Два человека пострадали в давке при раздаче подарков в уфимском ТЦ

Давка произошла во время раздачи подарков в честь Дня всех влюбленных в одном из торговых центров в Уфе. В результате происшествия пострадали 2 человека, сообщает « 112 ».

Инцидент произошел в субботу во время мероприятия «7000 шаров» в ТРЦ «Планета». В 20 шариках находились сертификаты с ценными призами. Все шары связали в сетку в форме огромного сердца и выбросили в толпу.

На опубликованных кадрах видно, как посетители ТЦ массово пытаются ловить шарики, из-за чего образовалась давка, слышны крики.

В результате давки пострадал 12-летний ребенок и 27-летняя девушка. Пострадавших доставили в медучреждение. В настоящее время девушка находится в состоянии средней тяжести. Ребенку наложили гипс и отпустили домой.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

