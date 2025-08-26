Два человека пострадали при стрельбе в Саратовской области
Конфликт с использованием огнестрельного оружия произошел между несколькими гражданами на улице Зои Космодемьянской в Ртищеве Саратовской области, сообщат пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Инцидент случился 25 августа примерно в 21:30. Участники данного конфликта задержаны полицейскими на месте стрельбы.
В результате произошедшего двух раненых доставили в медучреждение, еще троих отвезли в теротдел полиции.
Сейчас специалисты выясняют обстоятельства инцидента. Действиям участников конфликта сотрудники правоохранительных органов дадут правовую оценку.
