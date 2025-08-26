Два человека пострадали при стрельбе в Саратовской области Происшествия сегодня в 08:32

Конфликт с использованием огнестрельного оружия произошел между несколькими гражданами на улице Зои Космодемьянской в Ртищеве Саратовской области, сообщат пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.