Два человека погибли в лобовом столкновении авто в Тыве

Лобовое столкновение легковых машин произошло на 840-м км федеральной трассы Р-257 в Тыве, сообщает пресс-служба местного главка МЧС РФ.

Спасатели вытащили заблокированных в машинах пострадавших и погибших. В результате данного ДТП погибли два человека, было ранено шесть человек, из них один ребенок.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства ДТП и причины трагедии.

