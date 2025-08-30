Два человека погибли в лобовом столкновении авто в Тыве
Лобовое столкновение легковых машин произошло на 840-м км федеральной трассы Р-257 в Тыве, сообщает пресс-служба местного главка МЧС РФ.
Спасатели вытащили заблокированных в машинах пострадавших и погибших. В результате данного ДТП погибли два человека, было ранено шесть человек, из них один ребенок.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства ДТП и причины трагедии.
