Два человека погибли в ДТП с каршерингом в подмосковном Пушкине

Утром в четверг в городе Пушкино произошла дорожная авария, в ней погибли два человека, сообщает 112 .

На дороге столкнулись Honda и каршеринг, последний от удара перевернулся. Два человека скончались еще до приезда медиков скорой помощи на место ДТП.

Обстоятельства данной аварии устанавливаются специалистами.

На видео, снятом на месте ДТП, показано, что машина каршеринга лежит на боку на обочине, а у Honda сильно помят капот и снесена передняя дверь. На дороге валяются осколки пластика и стекла.

Ранее блогерша разбила Lamborghini за 50 млн рублей в центре Екатеринбурга. Она не уступила дорогу автомобилю Mercedes.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.