Блогерша разбила Lamborghini за 50 млн рублей в центре Екатеринбурга

Блогерша Екатерина Шишкина разбила Lamborghini за 50 млн рублей в центре Екатеринбурга. По предварительным данным, 35-летняя Event-режиссер и креатор не уступила дорогу автомобилю Mercedes, сообщает SHOT .

ДТП произошло в среду утром в районе перекрестка Бориса Ельцина и 8 Марта. Супруга владельца машин премиум-класса Артема Шишкина ехала по городу за рулем Lamborghini Huracan Тесniса 2024 года выпуска и столкнулась с немецкой иномаркой.

В результате аварии у спорткара поврежден задний бампер. Автомобиль принадлежит ООО «Зив-недвижимость», которая занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью. Один из владельцев — Артем Шишкин.

Блогерша любит скорость уже собрала на Lamborghini 16 штрафов на общую сумму 15 тыс. рублей. Большая часть из них — за превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора.

Ранее каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев разбил свою дорогостоящий спорткар McLaren на мокрой дороге. Автомобиль занесло и он влетел в отбойник.