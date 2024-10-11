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Два человека погибли при столкновении автобусов в Татарстане

Два автобуса столкнулись на 1105 км автодороги М7 «Волга» в Татарстане, в результате ДТП погибли два пассажира, сообщает республиканское управление МВД РФ.

Авария произошла в пятницу в Мензелинском районе. На трассе водитель автобуса «КамАЗ», предварительно, поворачивая налево, не уступил дорогу автобусу Yutong.

В результате произошедшего столкновения погибли два пассажира автобуса «КамАЗ». Также водитель и 8 пассажиров пострадали.

Обстоятельства дорожного инцидента выясняются. На месте ДТП сейчас работают автоинспекторы.

Ранее в Турции перевернулся автобус с туристами из Санкт-Петербурга. В результате аварии есть пострадавшие.