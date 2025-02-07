Два человека погибли при пожаре в частном доме в Мытищах

Гараж и крыша частного дома загорелись в городском округе Мытищи, в результате ЧП погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

В 00:06 пятницы огонь локализовали на площади 250 кв. м, в 00:37 потушили открытое горение, а в 04:41 специалисты ликвидировали последствия пожара.

Для тушения возгорания привлекались 27 человек и 9 единиц техники. Причину ЧП устанавливают дознаватели теротдела надзорной деятельности и профработы.

За прошедшие сутки в Московской области произошел 31 пожар, также спасатели восемь раз выезжали на ДТП.