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Два беспилотника ВСУ ликвидировали в России прошлой ночью

Минувшей ночью в двух российских регионах уничтожили два украинских дрона самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Их сбили с помощью дежурных средств ПВО. Один аппарат перехватили над Курской областью, еще один — над Белгородской областью.

Таким образом, ВС РФ пресекли попытку противника совершить террористические атаки в стране.

Ранее Украина ударила беспилотниками по двум населенным пунктам в Белгородской области. В результате атаки пострадали четыре человека.