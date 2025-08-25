Два автомобиля столкнулись на Живописном мосту в Москве Происшествия сегодня в 16:52

Дорожная авария с участием двух машин произошла на Живописном мосту в Москве. На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб мегаполиса, сообщает пресс-служба городского Дептранса.