Два автомобиля столкнулись на Живописном мосту в Москве
Дорожная авария с участием двух машин произошла на Живописном мосту в Москве. На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб мегаполиса, сообщает пресс-служба городского Дептранса.
Обстоятельства аварии и информация о пострадавших в ней уточняются.
Движение транспорта в сторону области затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.
Как следует из данных в сервисе «Яндекс.Пробки», из-за аварии образовался затор протяженностью около 3 км. Дорога временно перекрыта.