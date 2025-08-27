сегодня в 11:57

Два автомобиля столкнулись на ТТК в Москве

На Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве произошло ДТП. Столкновение двух автомобилей привело к пробке, которая растянулась на 2 км, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла в районе дома №9 по 7-й Кожуховской улице. Оперативные службы уже работают на месте ДТП. Информация о произошедшем устанавливается, о пострадавших не сообщалось.

Авария привела к возникновению пробки на 2 км. Сейчас движение уже восстановили.

