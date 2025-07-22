Два автомобиля столкнулись на проспекте Маршала Жукова в Москве Происшествия сегодня в 10:17 Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Две машины столкнулись друг с другом на проспекте Маршала Жукова в Северо-Западном тоннеле в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия находятся сотрудники городских служб. Обстоятельства случившегося и данные о пострадавших выясняют. Движение по направлению в центр затруднено. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда. Ранее на внешней стороне 43 километра МКАД рядом со съездом №44 случилось ДТП. Движение было затруднено.