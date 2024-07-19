Два автомобиля столкнулись и въехали в ограждение на МКАД
Фото - © Медиасток.рф
В Москве на внутренней стороне 88-го км МКАД столкнулись и наехали на разделительное ограждение два автомобиля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Оперативные службы уже прибыли на место ДТП. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
В районе аварии заняты три полосы из пяти. Водителям рекомендовали быть внимательнее и выбирать пути объезда.
Ранее массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле Москвы. Там столкнулись несколько автомобилей.