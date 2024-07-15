сегодня в 13:20

Массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле Москвы

В Лефортовском тоннеле Москвы столкнулись несколько автомобилей, движение в сторону Бакунинской улицы затруднено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.