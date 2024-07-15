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Массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле Москвы

Происшествия

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

В Лефортовском тоннеле Москвы столкнулись несколько автомобилей, движение в сторону Бакунинской улицы затруднено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП работают оперативные службы города.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются. В настоящее время количество пострадавших неизвестно.

Сейчас сложно проехать в сторону улицы Бакунинской. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.