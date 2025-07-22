Дурка или заключение: адвокат оценил возможное наказание мужчине, убившему кота

Мужчине, который убил кота известной уфимской блогерши Алины, может грозить принудительное лечение или тюрьма, если он вменяем. Об этом РИАМО сообщил адвокат и бывший следователь Вадим Багатурия.

Ужасный по своей жестокости случай произошел в Уфе. Историей необоснованного зверства поделилась в социальной сети Instagram* модель Алина. Она рассказала, что в квартиру к ее матери и бабушке приехал ее дядя. Мужчина набросился на кота по кличке Серенький и попытался задушить домашнего любимца, а после стал топить в унитазе. Лишив жизни беззащитное создание, дядя Алины положил труп в пакет и вынес на помойку.

«На самом деле это достаточно серьезное по нынешним временам преступление, за совершение его грозит от 3 до 5 лет лишения свободы с учетом того, что деяние представляет собой акт садизма вопиющего. В рамках расследования обязательно будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемому. Если в результате будет установлено, что он психически нездоровый человек, то его могут отправить на лечение, если в момент совершения преступления он был невменяемым. А вменяемым его представить сложно, потому что, ну, описанное преступление — оно просто поражает своей жестокостью», — сказал Багатурия.

Алина сообщила, что написала заявление в правоохранительные органы.

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