Мурчал, когда его душили: модель в Уфе заявила о жестоком убийстве ее кота дядей

Жительница Уфы заявила, что родственник задушил ее кота и выкинул труп в помойку

Модель из Уфы Алина заявила, что ее дядя хладнокровно убил ее кота по кличке Серенький — сначала мужчина душил его, затем — топил, а позже выкинул труп животного на помойку. Об ужасной трагедии девушка написала в своем Instagram-аккаунте*.

Она рассказала, что растила животное с самого его детства: выкармливала из бутылочки, заботилась и очень любила. Питомец стал буквально членом семьи. В результате кот был жестоко убит 18 июля.

«Это не несчастный случай и не естественная смерть, это целенаправленное жестокое убийство кота, который за всю свою жизнь не обидел даже мухи», — заявила девушка.

Кот проживал в квартире мамы и бабушки Алины — людей, которые трепетно относятся к животным. В день трагедии матери девушки не было дома, а к бабушке приехал ее старший сын вместе со своей супругой. Попав в квартиру, он сразу бросился к коту и стал его душить, затем понес питомца в ванную, чтобы утопить в унитазе. Животное кричало и вырывалось. Тогда мужчина вновь стал его душить.

Жена дяди никак не пыталась остановить его, она находилась на кухне и занималась своими делами. Бабушка же из-за того, что сильно и долго болеет, физически не могла предотвратить трагедию, но все видела и слышала.

Когда мужчине все-таки удалось довести начатое до конца, он взял целлофановый пакет, положил туда труп кота и понес на помойку. Этот момент попал на подъездные камеры видеонаблюдения.

Алина заявила, что ее дядя целенаправленно ехал к своей родительнице, чтобы убить кота, который всем доверял и шел сразу на руки мурчать. С какой целью мужчина жестоко расправился с животным, девушка не знает, она не поддерживает связь с этим человеком.

В результате модель написала заявление в полицию, к расследованию трагедии также подключился СК. Как пояснила потерпевшая, на место происшествия выезжала следственная группа, сотрудники делали фотографии и опрашивали свидетелей. Также следователи приезжали к мужчине домой, но дверь никто не открыл. Позднее оперативникам полиции удалось побеседовать с предполагаемым убийцей кота, свою вину он отрицает.

Уголовное дело пока не заведено. Алина надеется, что мужчину ждет справедливое наказание.

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