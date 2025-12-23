Думали, пожар: токсичный запах появился из-за утечки газа в доме в центре Москвы

сегодня в 16:41

Утечка газа произошла в квартире многоэтажки в центре Москвы

Утечка газа произошла в одной из квартир жилого дома в центре российской столицы. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел во вторник в многоэтажке по адресу: улица Гиляровского, дом №44. По словам жильцов дома, из-за токсичного запаха они подумали, что произошел пожар в одной из квартир.

На место прибыли городские экстренные службы. Выяснилось, что причиной токсичного запаха стала утечка газа.

На месте работают специалисты газовой службы и скорая помощь. Предварительно, никто не пострадал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.