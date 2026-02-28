Дубай в огне: ракета взорвалась возле отеля Fairmont The Palm

В Дубае в результате иранской атаки загорелся отель с российскими туристами

На курортном острове Пальма Джумейра упала иранская ракета. Снаряд ударил рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm. Известно, что там отдыхают в том числе российские туристы, пишет SHOT .

После удара начался сильный пожар у одного из корпусов отеля. Среди постояльцев комплекса находятся россияне, в том числе с детьми.

Также удар пришелся по территории другой гостиницы — Five, где тоже отдыхают граждане РФ. Буквально за несколько часов до происшествия они публиковали в Сети видео с мирной обстановкой у бассейна.

В Дубае очевидцы сообщают о массовом прибытии бригад скорой помощи к гостинице Fairmont The Palm. В настоящее время в городе активирована система противовоздушной обороны. Местные жители спешно направляются в безопасные места.

Ранее сообщалось, что фрагмент перехваченной иранской ракеты рухнул на территорию элитного дубайского отеля «Атлантис», в котором проживают российские туристы. На опубликованных кадрах видно, что люди встревожены и не понимают, как себя вести.

