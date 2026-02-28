Кусок ракеты упал на территории отеля в Дубае, где отдыхают россияне

Фрагмент перехваченной иранской ракеты рухнул на территорию элитного дубайского отеля «Атлантис», в котором проживают российские туристы. На опубликованных кадрах видно, что люди встревожены и не понимают, как себя вести, сообщает «Осторожно, новости» .

«Да, осколок упал! В бассейн. Лишь бы никого ни это…», — сказал автор одного из роликов.

По словам другого очевидцы, осколок сбитой ракеты упал в фонтан. Сначала люди слышали приглушенный звук взрыва, затем увидели, что с неба что-то падает и побежали в сторону моря.

После случившегося у стойки администрации в отеле случилось столпотворение. Со всех сторон слышались крики и плач детей. Если бы осколок ракеты упал на несколько метров ближе к пляжу, жертв вряд ли удалось бы избежать.

Ранее сообщалось, что после того, как Израиль и США ударили по Ирану, Тегеран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства. После этого в Дубае закрыли воздушное пространство и перестали принимать и отправлять самолеты.

