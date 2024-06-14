ДТП с 3 погибшими в Благовещенске: среди них подростки от 14 до 16 лет

Предварительно установлено, что в больницу с различными травмами попали семь человек, после того, как в них врезался 59-летний Евгений Б., еще три человека скончались.

Очевидцы последствий смертельной аварии опубликовали в Сети видео, на котором видны тела жертв происшествия и сам нетрезвый водитель. Нетрезвый автомобилист сначала отрицал свою причастность к случившемуся, а потом заявил о неисправности тормозной системы в машине.

Стражи порядка оперативно увезли мужчину с места происшествия, где жители Благовещенска чуть не устроили над ним самосуд, сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что минивэн на большой скорости врезался в толпу людей. Среди погибших есть дети.