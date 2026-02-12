ДТП произошло на внутренней стороне 85 км МКАД

Происшествия

На внутренней стороне 85 км МКАД затруднено движение. Там произошло ДТП, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы. Они выясняют, из-за чего произошла авария.

На данный момент сообщений о пострадавших нет.

В месте ДТП возникла пробка. Водителям посоветовали пользоваться путями объезда.

Ранее в Новой Москве произошло ДТП с участием бензовоза и легковых машин.  Один человек погиб и двое получили травмы.

