ДТП произошло на внутренней стороне 85 км МКАД

сегодня в 18:29

На внутренней стороне 85 км МКАД затруднено движение. Там произошло ДТП, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

На месте работают оперативные службы. Они выясняют, из-за чего произошла авария.

На данный момент сообщений о пострадавших нет.

В месте ДТП возникла пробка. Водителям посоветовали пользоваться путями объезда.

Ранее в Новой Москве произошло ДТП с участием бензовоза и легковых машин. Один человек погиб и двое получили травмы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.