ДТП произошло на внутренней стороне 85 км МКАД
На внутренней стороне 85 км МКАД затруднено движение. Там произошло ДТП, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте работают оперативные службы. Они выясняют, из-за чего произошла авария.
На данный момент сообщений о пострадавших нет.
В месте ДТП возникла пробка. Водителям посоветовали пользоваться путями объезда.
Ранее в Новой Москве произошло ДТП с участием бензовоза и легковых машин. Один человек погиб и двое получили травмы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.