ДТП произошло на Царицынском путепроводе в Москве
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Дорожно-транспортное происшествие случилось на Царицынском путепроводе рядом с Бакинской улицей, домом 31с2. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
На месте происшествия работают сотрудники столичных служб. Обстоятельства случившегося, данные о количестве пострадавших пока неизвестны.
Движение в районе столкновения затруднено на расстоянии полтора километра. Водителям рекомендуют объезжать место происшествия.
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