ДТП произошло на Царицынском путепроводе в Москве

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Царицынском путепроводе рядом с Бакинской улицей, домом 31с2. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте происшествия работают сотрудники столичных служб. Обстоятельства случившегося, данные о количестве пострадавших пока неизвестны.

Движение в районе столкновения затруднено на расстоянии полтора километра. Водителям рекомендуют объезжать место происшествия.

Ранее автомобиль влетел в столб и взорвался в Москве.