Дропер поневоле: россиянке грозит тюрьма за возврат полученных «по ошибке» денег

Мошенники якобы по ошибке перевели многодетной матери-одиночке из Астрахани 40 тыс. рублей, она их вернула, после чего женщину обвинили в пособничестве в обналичивании средств аферистов, сообщает Mash .

У злоумышленников появилась новая схема. Мошенники переводят россиянам на карту деньги, через несколько минут они звонят или пишут СМС со слезливой историей. Например, что средства — помощь больной бабушке, поэтому просят быстрее вернуть их. Наивные и сердобольные граждане верят, возвращают деньги, не подозревая, что стали дропами.

В такую схему попала астраханка с тремя детьми. Женщина поверила приятному молодому человеку, с которым говорила по телефону. А через некоторое время ее счет заблокировали, и многодетную маму вызвали на допрос.

В итоге выяснилось, что астраханка проходит соучастницей по уголовному делу о мошенничестве на 1,5 млн рублей. Через ее карту прошли сомнительные средства, что является непосредственным участием в чужой схеме. За особо крупный размер может грозить срок до 6 лет.

Как пояснили специалисты, злоумышленник раскидывают на рандомные карты «грязные» деньги из казино и криптообменников, надеясь, что кто-то отзовется и вернет их, так как другими способами средства не вытащить. Благодаря таким невольным дропам аферисты получают «чистые» деньги.

Россиянам посоветовали игнорировать такие переводы и все мольбы отправителя. Ему нужно сказать, чтобы разбирался с банком напрямую. Никому ничего возвращать не нужно — из соображений своей безопасности. А еще лучше перестраховаться и сказать банку, что не знаете, откуда деньги. Такой звонок учтут, и человек не станет соучастником.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.