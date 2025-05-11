Дроны ВСУ повредили памятники со знаменами Победы в Харьковской области
Украинские дроны атакуют красные знамена Победы, которые вывесили в подконтрольных РФ районах Харьковской области ко Дню Победы, сообщает РИА Новости.
Об этом инциденте рассказал глава российской администрации Купянского района Александр Капленко.
«На памятниках стоят флаги, и в селе Пески в красный флаг прилетело три дрона. К сожалению, был поврежден памятник. Ну, на красный флаг, конечно реагируют очень сильно», — отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил об окончании трехдневного перемирия. Он отметил, что Россия не заметила реального прекращения огня со стороны Украины.