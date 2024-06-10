сегодня в 11:28

Дроны ВСУ попытались ударить по НПЗ в Ярославской области

Три дрона ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области, их на подлете к городу уничтожили средства ПВО, сообщает Mash .

В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.

Все три сбитых беспилотника упали в районе трассы М-8, где на время работы спецслужб перекрывали движение.

Данная атака на Ярославскую область является четвертой по счету, последняя была предпринята в марте этого года.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали буксир с баржей в Таганрогском заливе.