Дроны ВСУ попытались ударить по НПЗ в Ярославской области
Фото - © Телеграм-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Три дрона ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области, их на подлете к городу уничтожили средства ПВО, сообщает Mash.
В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.
Все три сбитых беспилотника упали в районе трассы М-8, где на время работы спецслужб перекрывали движение.
Данная атака на Ярославскую область является четвертой по счету, последняя была предпринята в марте этого года.
Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали буксир с баржей в Таганрогском заливе.