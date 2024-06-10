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Беспилотники ВСУ атаковали буксир с баржей в Таганрогском заливе

Украинские дроны атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе. Атака на буксир «Инженер Смирнов» и баржу «Секция-179» произошла вечером 8 июня, сообщает Baza.

Капитан буксира заявил, что в ходе атаки баржа получила небольшие повреждения выше ватерлинии. А у буксира оказались выбиты стекла.

Двое членов экипажа пострадали – они получили легкие осколочные ранения.

Капитан не растерялся в ходе атаки и решил возвращаться в порт Азов в Ростовской области, поскольку буксир не потерял ходовые качества.