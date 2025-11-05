Дроны ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира
Украинские дроны атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира, сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале.
«Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира», — сообщил он.
По его словам, с наступлением светлого времени специалист приступят к ликвидации последствий.
Он также подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме.
Ранее российские средства ПВО уничтожили 20 БПЛА ВСУ в Кстовском районе в Нижегородской области. Во время падения обломков беспилотника были повреждены четыре дома.
