Дроны атаковали «Редкинский опытный завод» в Тверской области

Минувшей ночью беспилотники два раза атаковали «Редкинский опытный завод» в Тверской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает Baza .

Первый раз на него напали с помощью трех дронов в районе 2 часов ночи.

Как рассказал источник, один из беспилотников рухнул на крышу цеха № 4, а потом взорвался. Второй сбили с помощью ПВО, он упал недалеко от цеха, а взорвался уже через несколько минут. Третий попытался атаковать предприятие легковоспламеняющихся жидкостей. В результате инцидента повредили трубопровод, началось возгорание.

Через два часа после атаки на территорию завода напал еще один беспилотник. Он упал в районе цеха № 4.

Персонал завода эвакуировали.

Ранее пресс-служба министерства обороны страны заявила, что прошлой ночью на территории трех регионов было сбито семь дронов противника.