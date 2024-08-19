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Дрон сдетонировал на парковке промпредприятия в Белгородской области

В Белгородской области в поселке Октябрьский дрон ВСУ сдетонировал на парковке промышленного предприятия, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В результате атаки здание было повреждено: выбиты окна и посечен фасад. Начался пожар. Огонь перекинулся на три автомобиля, полностью уничтожив их. Сотрудники МЧС РФ оперативно потушили пожар. Угроза распространения возгорания была предотвращена.

Дрон сдетонировал и в частном доме в селе Петровка. В результате были выбиты окна, посечен забор.Также был поврежден легковой автомобиль.

В Шебекинском городском округе в районе села Вознесеновка в поле упал украинский БПЛА. Из-за его детонации загорелась трава. В городе Шебекино в результате атаки дрона загорелась сухая растительность. Оба очага были потушены.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей в результате детонации дронов нет.

Ранее стало известно, что четыре БПЛА за ночь уничтожили над Белгородской и Курской областями. Их ликвидировали дежурные средства ПВО.