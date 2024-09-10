Дрон повредил два автомобиля и строение в селе Ознобишино в Москве
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Следы ночного прилета БПЛА зафиксировали во вторник не только в Раменском, но на юго-востоке Подмосковья и в Новой Москве. Так, дрон нанес ущерб жителям села Ознобишино, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Данный населенный пункт Троицкого административного округа Москвы также подвергся атаке беспилотника. Осколки сбитого дрона посекли автомобили Ford Kuga и Mercedes-Benz.
Кроме того, было повреждено одно строение. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Минувшей ночью украинские дроны атаковали жилые дома в Московской области и Москве.
Всего силы ПВО Подмосковья уничтожили 20 украинских дронов. Сильнее всего под удар попали жители Раменского.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что собственники квартир в Раменском, которые были повреждены, получат денежное возмещение.
«Со своей стороны, мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — отметил он.