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Дрон повредил два автомобиля и строение в селе Ознобишино в Москве

Следы ночного прилета БПЛА зафиксировали во вторник не только в Раменском, но на юго-востоке Подмосковья и в Новой Москве. Так, дрон нанес ущерб жителям села Ознобишино, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Данный населенный пункт Троицкого административного округа Москвы также подвергся атаке беспилотника. Осколки сбитого дрона посекли автомобили Ford Kuga и Mercedes-Benz.

Кроме того, было повреждено одно строение. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Минувшей ночью украинские дроны атаковали жилые дома в Московской области и Москве.

Всего силы ПВО Подмосковья уничтожили 20 украинских дронов. Сильнее всего под удар попали жители Раменского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что собственники квартир в Раменском, которые были повреждены, получат денежное возмещение.

«Со своей стороны, мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — отметил он.